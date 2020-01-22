Вчера, 21 января, в Хабаровске была госпитализирована женщина с подозрением на заражение коронавирусом. Она прилетела в Россию из китайского города Харбин. Представители аэропорта заявляют, что якобы диагноз не был подтвержден, однако эта информация требует уточнения.

По данным пресс-службы хабаровского аэропорта, Роспотребнадзор сейчас встречает все рейсы с целью проверки пассажиров на заражение вирусом. "С ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - передает слова представителя аэропорта издание Сибирь.Реалии.

В свою очередь в Роспотребнадзоре информацию об инциденте не комментируют, из-за того, что пресс-секретарь управления по Хабаровскому краю находится в отпуске.

Напомним, что национальные институты здравоохранения США уже работают над вакциной против нового вируса, который заразил сотни людей и уже убил девять человек в Китае.

Также мы сообщали, что в министерстве здравоохранения России заявили, что коронавирус является биологической угрозой для населения страны.