Сегодня в швейцарском Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума.
Это важный для Украины день - ближе к вечеру здесь выступит президент Владимир Зеленский. За которым уже прилетела группа поддержки от партии "Слуга народа".
Также на форуме отметились другие известные украинцы - нардепы, активисты, бизнесмены. В общем целый десант.
Хотя не совсем понятно, с какими месседжами выступят наши соотечественники. Ведь топ-тема в этом году - климат.
Именно он вчера задал тон всему форуму: хедлайнерами выступали Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг. Они выдвинули разновекторные предложения: президент США говорил, что борьба за климат не должна мешать развитию производства. А Грета требовала снижать выбросы и соотвественно сворачивать экономику.
Детальнее об этом - в материале Грета Тунберг и АнтиГрета Трамп. Как прошел первый день форума в Давосе.
"Страна" следит в за вторым днем Давоса в режиме онлайн.
11:21 Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал фото Виктории Тигипко с тремя фирменными давосскими шапками в руках, которые активно обсуждали в прошлом году, когда кандидат в президенты Игорь Шевченко похвастался, что забрал сразу пять бесплатных шапок, несмотря на конфронтацию с охранником.
Виктория Тигипко
Позже в штабе Шевченко, который перед выборами объявил, что ищет первую леди и ждет анкет с фотографиями, пояснили, что это был такой троллинг и перфоманс.
Шапки Шевченко в прошлом году
10:53 Владимир Зеленский с утра еще был в Киеве: возлагал цветы по случаю Дня соборности, который отмечают сегодня. Однако он уже или вылетел, или вылетает в Швейцарию. По планам у него не только выступление, но и встреча с директором-распорядителем МВФ (на пару с главой Минфина Оксаной Маркаровой).
10:42 Журналист Михаил Ткач иронизирует над тем, как олигарх Виктор Пинчук свозит украинских политиков в Давос.
"Ехали медведи
На велосипеде.
А за ними кот
Задом наперёд.
А за ним комарики
На воздушном шарике.
А за ними раки
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле...
Едут и смеются
За деньги Пинчука
В Давос".
10:34 В соцсетях обсуждают десант украинских политиков в Давос.
"Страна опустела: все великие специалисты по привлечению инвестиций рванули в Давос. "Мы здесь власть! Давайте свои инвестиции, дяди и тёти. Мы замутим стартап, купим самокат и мороженое", - пишет блогер Александр Скубченко.
10:30 Бывший политзаключенный Олег Сенцов опубликовал в соцсети фото с экс-президентом Польши Александром Квасьневским.
Сенцов с момента своего освобождения почти не пропускает международных мероприятий.
10:25 На форум прибыл юрист Андрей Портнов. Об этом он сообщил у себя в Инстаграм.
"Пока мы никак не поделим язык, религию и героев, мир живет масштабными экономическими достижениями. Нам пора думать о глобальных вызовах - продолжительности жизни, здоровье и тотальном образовании. Привет из Давоса", - написал Портнов в соцсети.
10:23 Выступление президента Владимира Зеленского состоится примерно в 17:45 по киевскому времени.