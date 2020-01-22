Сегодня в швейцарском Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума.

Это важный для Украины день - ближе к вечеру здесь выступит президент Владимир Зеленский. За которым уже прилетела группа поддержки от партии "Слуга народа".

Также на форуме отметились другие известные украинцы - нардепы, активисты, бизнесмены. В общем целый десант.

Хотя не совсем понятно, с какими месседжами выступят наши соотечественники. Ведь топ-тема в этом году - климат.

Именно он вчера задал тон всему форуму: хедлайнерами выступали Дональд Трамп и экоактивистка Грета Тунберг. Они выдвинули разновекторные предложения: президент США говорил, что борьба за климат не должна мешать развитию производства. А Грета требовала снижать выбросы и соотвественно сворачивать экономику.

Детальнее об этом - в материале Грета Тунберг и АнтиГрета Трамп. Как прошел первый день форума в Давосе.

"Страна" следит в за вторым днем Давоса в режиме онлайн.

11:21 Telegram-канал "Темный рыцарь" обнародовал фото Виктории Тигипко с тремя фирменными давосскими шапками в руках, которые активно обсуждали в прошлом году, когда кандидат в президенты Игорь Шевченко похвастался, что забрал сразу пять бесплатных шапок, несмотря на конфронтацию с охранником.

Виктория Тигипко

Позже в штабе Шевченко, который перед выборами объявил, что ищет первую леди и ждет анкет с фотографиями, пояснили, что это был такой троллинг и перфоманс.

Шапки Шевченко в прошлом году



10:53 Владимир Зеленский с утра еще был в Киеве: возлагал цветы по случаю Дня соборности, который отмечают сегодня. Однако он уже или вылетел, или вылетает в Швейцарию. По планам у него не только выступление, но и встреча с директором-распорядителем МВФ (на пару с главой Минфина Оксаной Маркаровой).

10:42 Журналист Михаил Ткач иронизирует над тем, как олигарх Виктор Пинчук свозит украинских политиков в Давос.

"Ехали медведи

На велосипеде.

А за ними кот

Задом наперёд.

А за ним комарики

На воздушном шарике.

А за ними раки

На хромой собаке.

Волки на кобыле.

Львы в автомобиле.

Зайчики

В трамвайчике.

Жаба на метле...

Едут и смеются

За деньги Пинчука

В Давос".

10:34 В соцсетях обсуждают десант украинских политиков в Давос.

"Страна опустела: все великие специалисты по привлечению инвестиций рванули в Давос. "Мы здесь власть! Давайте свои инвестиции, дяди и тёти. Мы замутим стартап, купим самокат и мороженое", - пишет блогер Александр Скубченко.

10:30 Бывший политзаключенный Олег Сенцов опубликовал в соцсети фото с экс-президентом Польши Александром Квасьневским.

Сенцов с момента своего освобождения почти не пропускает международных мероприятий.

10:25 На форум прибыл юрист Андрей Портнов. Об этом он сообщил у себя в Инстаграм.

"Пока мы никак не поделим язык, религию и героев, мир живет масштабными экономическими достижениями. Нам пора думать о глобальных вызовах - продолжительности жизни, здоровье и тотальном образовании. Привет из Давоса", - написал Портнов в соцсети.

10:23 Выступление президента Владимира Зеленского состоится примерно в 17:45 по киевскому времени.