Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается. Министр финансов Украины Оксана Маркарова вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Это произойдет на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе, куда сегодня, 22 января, в составе украинской делегации отправляется Маркарова.

Об этом 22 января пишет пресс-служба Минфина.

"Сегодня министр финансов Оксана Маркарова в составе украинской делегации отправляется в Давос для участия в юбилейной - 50-й - сессии Всемирного экономического форума", - сообщили в ведомстве. Как отмечается, в этом году WEF собирает около 3 тысяч участников из 117 стран и лидеров 53 государств и правительств.

"Оксана Маркарова будет участвовать во встречах Президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой с президентом ЕБРР Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также в заседании Национального инвестиционного совета", - добавили в Минфине.

Напомним, что появилось фото, как "слуги народа" летят с Зеленским на форум в Давосе.

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