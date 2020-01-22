Украинская теннисистка Даяна Ястремская (21-я ракетка мира по версии WTA) не смогла пройти второй круг крупного теннисного турнира Australian Open. Она проиграла датчанке Каролин Возняцки.

На поединке, который проходил в Мельбурне, Даяна сошлась в противостоянии с Каролин Возняцки, которая является 36-й ракеткой мира в рейтинге WTA. Так, в первом сете Ястремская вела со счетом 5:1, а во втором - 3:0, однако по итогу оба остались за Возняцки - 7:5, 7:5. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Примечательно, что Возняцки проводит свой последний турнир в карьере. А в карьере Ястремской это лишь второе выступление в основной сетке Australian Open. В прошлом году ей удалось дойти до третьего круга.

Напомним, что первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу над соперницей из Великобритании Кэти Бултер и вышла во второй круг турнира Australian Open.

Также мы писали, что в прошлом году победителями Australian Open стали серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.