Недавно Минкульт опубликовал законопроект о дезинформации и пригласил журналистов обсудить его 28 января. Судя по тексту проекта, журналистская деятельность будет проверяться на предмет дисциплинарного проступка, и если факт нарушения будет выявлен, то журналист может быть привлечен к ответственности.

В сравнительной таблице законопроекта отмечается, что дисциплинарным проступком профессионального журналиста является несоблюдение или ненадлежащее исполнение обязанностей профессионального журналиста, нарушение стандартов профессиональной этики журналиста, невыполнение решений ассоциации профессиональных журналистов или ее региональных советов, сообщают Украинские Новости.

При этом любой человек сможет обратиться в Комитет профессиональной этики с требованием провести проверку профессионального журналиста касательно его действий, которые могут быть основанием для дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что такого рода обращение регистрируется Комитетом профессиональной этики журналистов и обрабатывается не позднее 10 рабочих дней со дня его поступления.

В свою очередь, комитет профессиональной этики журналистов должен проверить информацию, которая была изложена в обращении, и позже может потребовать объяснений возможного проступка от журналиста.

Комитет профессиональной этики журналистов проводит проверку методом опрашивания лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния, имеющее признаки дисциплинарного проступка, а также получает информацию, необходимую для проведения проверки, кроме информации с ограниченным доступом.

Далее, по результатам проведенной проверки члены Комитета профессиональной этики журналистов составляют справку, в которой должны быть описаны обстоятельства нарушений, которые были выявлены в ходе проверки. На основании справки может быть возбуждено дисциплинарное дело в отношении журналиста, которое будет рассматриваться Комитетом профессиональной этики журналистов в течении 30 дней со момента нарушения.

Стоит отметить, что за совершение дисциплинарного проступка к журналисту может быть применено приостановление членства в ассоциации журналистов на срок от 1 месяца до 1 года или прекращение членства в ассоциации при наличии определенных законом оснований.

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