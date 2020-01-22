Сегодня, 22 января, по случаю празднования Дня Соборности Украины, десятки людей в Киеве традиционно образовали живую цепь на мосту Патона. Так, уже с 08.00 люди начали двигаться навстречу друг другу двумя колоннами. Данное действо символизириует объединение Западно-украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР) 22 января 1919 года.

В начале торжественной колонны в аутентичной форме и с литаврами выстроились люди в форме бойцов ЗУНР. По словам участников акции, литавры являются традиционным украинским музыкальным инструментом, под звуки которого проходили марши. На данный момент колонна ЗУНР уже должна была встретиться с колонной УНР в центре моста Патона, как передает 112 Украина.

Ожидается, что общая колонна дойдет до левого берега, где пройдет молебен по погибшим на Майдане в 2013-2014 годах. Также в рамках празднования Дня Соборности пройдет конкурс рисунков для детей и исполнение государственный гимн.

Ранее "Страна" писала, что сегодня утром, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Также сегодня Зеленский выступил с обращением к украинцам по поводу праздника.