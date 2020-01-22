Сегодня утром, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня соборности Украины.

Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

"После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя. Вместе с президентом в церемонии приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Алексей Гончарук", - сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Фото: ОП

Ранее в своем обращении к народу по случая Дня Соборности президент заявил следующее: "Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", - в частности заявил глава государства.

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