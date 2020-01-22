Автомобильная корпорация Toyota отзовет 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, который может привести к тому, что подушки безопасности не сработают в авариях. По словам американских специалистов, в 50% случаев ДТП заканчивалось летальным исходом из-за ошибки конструкторов Toyota.

Дефект касается моделей Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов, а также гибридных автомобилей Avalon 2013-2018, как передает Reuters.

Стало известно, что автомобили имеют электронный блок защиты, который не имеет надлежащей защиты от электрических помех. Они могут возникнуть при авариях, которые могут привести к неполному или неэффективному срабатыванию подушек безопасности. Это также может препятствовать корректной работе ремней безопасности.

В корпорации уверяют, что специалисты в официальных автосервисах Toyota готовы устранить эту недоработку бесплатно.

Напомним, что в конце прошлого года Верховный суд обязал виновного в ДТП пешехода компенсировать стоимость материального ущерба, нанесенного истцу в результате повреждения его автомобиля.

Также мы писали, что в Полтавской области в результате лобового столкновения двух машин, одной из которых оказалась Toyota, водитель сгорел заживо.