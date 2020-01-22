В Одессе чиновники миграционной службы брали деньги с иностранцев за разрешение на легальное проживание в Украине. Правоохранители уже задержали организатора схемы.

Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщает, что за деньги должностные лица продлевали иностранцам сроки пребывания в Украине, изготавливали вид на жительство и даже документы для получения украинского гражданства. Стоимость таких услуг от работников миграционной службы составляла от 3 до 5 тысяч долларов.

"Организатора преступной схемы правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Одессы после получения от "клиента" части взятки в размере $500. В общем злоумышленники оценили свое содействие в $1300", - говорится в сообщении.

Прокуратура открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Задержанному собираются сообщить о подозрении.

На данный момент идут работы для задержания других должностных лиц миграционной службы, причастных к схеме.

Ранее мы сообщали, что участники киевской группировки предлагали за взятку в $20 тысяч посодействовать назначению на должность начальника исправительной колонии.

Также "Страна" писала о задержании афериста, который выдавал себя за помощника Зеленского и продавал должности за $1,5 миллиона.