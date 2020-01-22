Национальные институты здравоохранения США работают над вакциной против нового вируса, который заразил сотни людей и уже убил девять человек в Китае. На разработку лекарства могут уйти месяцы.

Об этом информирует CNN.

"Институт находится в процессе принятия первых шагов к разработке вакцины", - заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Фаучи сказал, что пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний, а выпущена на рынок вакцина может быть через год.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что известно о новом вирусе. Мы рассказали о его симптомах, а также коснулись темы дискуссий в мировом сообществе относительно заболевания.

Также мы сообщали, что в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США), у человека который ездил в Китай впервые диагностировали новый тип коронавируса.