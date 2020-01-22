Владелец танкера "Делфи", который в ноябре перевернулся возле берегов Одессы, до сих пор не убрал судно с места крушения, хотя обещал сделать это до конца декабря 2019 года.

На заседании рабочей группы мэрии назвали конечную дату ликвидации последствий катастрофы для собственника танкера - 28 января. Если этого не произойдет, этим займутся местные власти до 15 апреля.

Вчера данный вопрос сегодня обсуждался на заседании рабочей группы, передает УНИАН.

Сообщается, что на заседании рабочей группы в Одесской облгосадминистрации участвовали портовики, а также представители Госэкоинспекции. Оказалось, что 10 января было закончено водолазное обследование судна, сейчас трем разным компаниям дали задание на проведение расчетов стоимости эвакуации судна.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия аварии танкера. Ждем заключения специалистов Государственной экологической инспекции относительно возможной угрозы аварийного судна жизни и здоровью людей и влияния танкера на окружающую среду. Поскольку судовладелец не спешит убрать судно с побережья, скорее всего придется действовать по альтернативному плану: судно распилят на металлолом или доставят в порт для ремонта", - отметил председатель ОГА Максим Куцый.

В свою очередь, руководитель ГП "Администрация морских портов Украины" в Одессе Руслан Сахаутдинов заявил, что специалисты уже подготовили план по эвакуации судна с мели рядом с пляжем "Дельфин".

Так, работы по распиливанию судна на металлолом и буксировке обойдутся максимум в 25 миллионов гривень. Также есть второй вариант: заделать пробоину на одном из бортов танкера, поднять судно на ровный киль, откачать воду, отбуксировать в порт для ремонта. Стоимость работ остается на том же уровне. Однако при выборе второго варианта работы можно выполнить в два раза быстрее - за 50 дней.

Во всяком случае, для проведения необходимых работ городу необходимо получить предписания Госэкоинспекции, решения суда либо отказа владельца судна.

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