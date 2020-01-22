Сегодня, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Украины и поздравил его с Днем Соборности.

Видеопоздравление президента размещено на его официальных аккаунтах в соцсетях.

Глава государства обращаясь со словами поздравления к соотечественникам, заявил, что Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", - в частности заявил глава государства.

"Чтоб быть сильными, нужно быть едиными. Чтоб быть едиными, нужно быть сильными", - сказал президент.

Он ещё раз подчеркнул, что украинцы разные, но нужно объединяться вокруг ценностей, которые должны стать отличительными чертами всех граждан нашей страны. В частности, он призвал ценить демократию и свободу слова, уважать все меньшинства, быть порядочными, честными, останавливаться на красный свет, не пить за рулём, следить за своим здоровьем.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

День соборности - государственный праздник Украины. Отмечается 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пояснил, как двойное гражданство может помочь Украине.

Так же мы рассказывали, что как "слуги народа" летят с Зеленским на форум в Давосе.