На проходящем в Давосе 50-м Всемирном экономическом форуме глава ФИФА Джанни Инфантино встретился за ужином с президентом США Дональдом Трампом и преподнес ему оригинальный подарок - футбольный мяч.

О встрече Инфантино и Трампа сообщил в своем Twitter корреспондент СBS при Белом дома Марк Кноллер.

"В то время как Сенат США в Капитолии начал судебное разбирательство по делу об импичменте, президент Трамп находится в Давосе и проводит ужин для глобальных руководителей. Он получил футбольный мяч от президента ФИФА Джанни Инфантино", - написал Марк Кноллер.

Фото: twitter.com/markknoller

Глава ФИФА в свою очередь заявил лидеру США, что "Америка находится на грани превращения в мировую футбольную силу". "Этот мяч сделан из того же теста, что и победители. Он конкурентоспособен. Он хочет побеждать", - сказал глава ФИФА.

Напомним, что США вместе с Мексикой и Канадой примут ЧМ-2026.

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