На фоне проходящего в Давосе юбилейного, 50-го по счету Всемирного экономического форума, в Швейцарии раскрыли новые детали по задержанию летом этого года по подозрению в шпионаже двух россиян, которые представились сантехниками, но у которых были дипломатические паспорта.

Вчера, 21 января, власти Швейцарии признали, что граждане России были отпущены без каких-либо обвинений. "Это была регулярная проверка со стороны полиции. У обоих мужчин были российские дипломатические паспорта, но они не были официально зарегистрированы в качестве дипломатов в Швейцарии", - сообщила представитель полиции кантона Граубюнден Анита Сенти, как передает DW.

Секретарь диппредставительства РФ в Берне Станислав Смирнов так же вчера заявил, что дипломатические паспорта выдаются в России не только дипломатам, но и высокопоставленным чиновникам. По его словам, посольство не было проинформировано об этом инциденте.

Российские сантехники с диппаспортами поехали отдыхать в Давос

Напомним суть истории, в августе 2019 года в Давосе были остановлены два гражданина РФ с дипломатическими паспортами. Полиция Граубюндена приняла решение задержать их для установления личности после того как при проверке документов "по меньшей мере один из них" представился сантехником.

Швейцарские правоохранительные органы сочли подозрительным, что российские сантехники проводят в фешенебельном курортном городе три недели с 8 по 28 августа. Вместе с тем в их действиях не обнаружили состава преступления, а после освобождения россияне покинули Швейцарию. Генпрокуратура Швейцарии не возбудила уголовное дело по факту инцидента в Давосе. Стоит отметить, что информация об этом стала известна только в первый день работы экономического форума в Давосе.

Когда информация об инциденте была обнародована, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что россияне охотились за ним.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", - написал Браудер в Twitter.

Фото: Twitter

Ранее "Страна" в матеиале "Грета Тунберг и АнтиГрета Трамп" рассказала, как прошел первый день форума в Давосе.