На юго-запад и центральную часть Испании обрушился шторм Глория который принес сильные снегопады, а по Валенсии ударил волнами порой доходящими до 7 метров в высоту. К сожалению не обошлось без жертв. Общее число погибших составило уже пять человек и среди них оказался наш земляк, украинец.

Погибшему украинцу было 55 лет. Его тело было обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили источники из гражданской гвардии, причины смерти расследуются, но поскольку на теле нет признаков насилия, то предварительно считается, что он погиб из-за стихии.

Об этом сообщает агентство Europa Press.

Напомнеим, что 20 января на Испанию обрушился шторм "Глория". Сильный снегопад обездвижил автострады. В одной только провинции Аликанте 20 тысяч домов остались без электричества. По данным синоптиков, непогода продлится до среды, 22 января.

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании 14 человек пострадали из-за взрыва в церкви.

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