В Китае продолжает расти и шириться волна заболевших неизвестным коронавирусом. По состоянию на 22 января, от неизвестной формы пневмонии скончались уже девять человек.

А общее количество зараженных составило 440 человек. Премьер - министр Китая Ли Кэцян уже посетил больницы, где проходят лечение заболевшие, что бы несколько сбить волну паники. Он, например, пообщался с больным ребенком без защитной маски.

Все смертельные случаи отмечены в провинции Хубэй, где вирус и был впервые обнаружен. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Вирус передается через дыхательные пути, заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин. Он отметил, что в настоящее время существует опасность мутаций вируса и его дальнейшего распространения.

Всемирная организация здравоохранения инициировала экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой заболеваемости, вызванной неизвестным коронавирусом.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

"Страна" в материале "Убийца с птичьего рынка" выяснила, чем грозит новый вирус, который идет из Китая и как от него спастись.