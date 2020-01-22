Вчера, 21 января, в Сенате США начался процесс по импичменту для президента США Дональда Трампа, который в эти дни находится в Давосе, на глобальном экономическом форуме. И первое же слушание привело к серьезному удару по позициям демократов, которые инициировали это разбирательство.

Представители Республиканской партии в Сенате отклонили попытку демократов обязать Белый дом передать на рассмотрение в Сенат документы, связанные с задержкой военной помощи для Украины. За то, что бы отклонить это требование проголосовали 53 сенатора и 47 поддержали запрос.

Об этом сообщил корреспондент СBS при Белом доме Марк Кноллер в своем Twitter.

Фото: twitter.com/markknoller

Добавим, что заблокированный запрос был оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента. По мнению лидера демократов в Сенате Чарльза Шумера, документы могли бы больше рассказать о том, кто и по какой причине отложил выделение военной помощи Украине летом 2019 года.

Демократы считают, что Дональд Трамп задержал передачу Украине $391 млн военной помощи, потребовав от украинского президента Владимира Зеленского объявить о начале выгодных лично ему расследований против Джо Байдена, чтобы увеличить свои шансы победить на президентских выборах 2020 года.