В Украине отец и мать имеют право выбирать, кто из них пойдет в декретный отпуск. Более того: ухаживать за младенцем есть возможность и у других членов семьи.

Об этом сообщает "Лига. Закон".

Декретный отпуск бывает двух видов: в связи с беременностью и родами (его получают только женщины) и по уходу за ребенком до достижения им трех лет. В последнем случае право на отпуск имеют несколько людей: отец, дедушки, бабушки и другие родственники, которые фактически присматривают за малышом.

До достижения ребенком трех лет декретный отпуск взрослые могут брать по очереди. Например, первый год с малышом сидит мама, а следующий год - отец. В отдельных случаях - по медицинским показаниям - социальный отпуск продлевают до шести лет.

Чтобы оформить декретный отпуск отцу ребенка или другому близкому, по месту работы необходимо предоставить:

заявление на имя руководителя с просьбой о декретном отпуске;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о том, что мать не пошла в декретный отпуск по уходу за ребенком или вышла на работу до окончания срока социального отпуска.

За ушедшим в декрет отцом сохраняется рабочее место. Ему насчитывается пенсионный стаж и до трех лет выплачивается помощь. Работодатель не имеет права отказать отцу ребенка воспользоваться его законным правом на отпуск по уходу за малышом.

Как писала "Страна", в Верховной Раде готовят законопроект, который позволит разделять декретный отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи.

Между тем в новом Трудовом кодексе предлагаются "быстрые" увольнения даже для беременных.