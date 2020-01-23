Лишить отца и мать родительских прав допустимо только в случае, если невозможно изменить их поведение в лучшую сторону и при наличии вины в их действиях. Такое решение принял Кассационный гражданский суд Верховного суда по иску матери.

Как сообщает "Лига. Закон", постановление суда принято 29 ноября 2019 года. Оно имеет номер 127/23281/18.

Женщина подала иск на отца совместной дочери. Родители девочки состояли в браке с июня 2008 года по январь 2015 года. Их отношения разладились вследствие постоянных конфликтов. В начале января 2015 года истица и ребенок начали жить отдельно от ответчика. После развода отец девочки участия в ее воспитании и материальном обеспечении не принимал.

Ссылаясь на эти обстоятельства, мать просила лишить бывшего мужа родительских прав.

Суд первой инстанции решил, что отнимать у мужчины родительские права нецелесообразно. Этот вердикт поддержал апелляционный суд. Ведь п. 2 ч. 1 ст. 164 Семейного кодекса определяет, что мать или отец могут быть лишены судом родительских прав, если уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Толкование этого положения допускает, что уклонение от выполнения родительских обязанностей может быть основанием для лишения родительских прав лишь при условии плохого поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей подразумевает отсутствие заботы о физическом и духовном развитии ребенка, его обучении и лечении.

Лишение родительских прав – исключительная мера с серьезными правовыми последствиями как для родителей, так и для ребенка. В связи с этим в исключительных случаях суд может отказать в удовлетворении иска о лишении прав, предупредив ответчика о необходимости изменить отношение к воспитанию ребенка и возложив на органы опеки и попечительства контроль за выполнением родительских обязанностей.

Таким образом, лишение родительских прав допускается лишь тогда, когда изменить поведение родителей в лучшую сторону невозможно, и только при наличии вины в действиях родителей.

Ранее "Страна" приводила объяснение Верховного суда, почему у матери в Украине нет исключительного права на ребенка, которому больше 10 лет.

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