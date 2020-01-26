Если должник физическое лицо-предприниматель ликвидирован, то требовать возвращения задолженности нужно через хозяйственный суд. Так как ликвидированный предприниматель по обязательствами отвечает всем своим имуществом по закону.

Такой вывод содержится в постановлении Большой Палаты Верховного суда Украины от 9 октября 2019 года, передает Юрлига.

Хозяйственным кодексом установлено, что сторонами в судебном процессе хозяйственной юрисдикции - истцами и ответчиками - могут быть и физические лица, не являющиеся предпринимателями, а исключения, когда споры, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем, не подлежат рассмотрению в хозяйственных судах, четко определены положениями статьи 20 этого Кодекса (этот случай к ним не относится).

Следовательно хозяйственные суды имеют юрисдикцию относительно рассмотрения согласно п. 1 ч. 1 ст. 20 ХПК споров, в которых стороной является физическое лицо, которое на дату подачи иска утратило статус субъекта предпринимательской деятельности, если эти споры связаны, в частности, с предпринимательской деятельностью, ранее осуществляемой указанным физическим лицом, зарегистрированным предпринимателем.

Согласно ГК, ХК, Законом "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" одной из особенностей оснований прекращения обязательств для ФОП является то, что в случае прекращения субъекта предпринимательской деятельности - физического лица (исключение из реестра субъектов предпринимательской деятельности) его обязательства по заключенным договорам не прекращаются, а остаются за ним как физическим лицом, поскольку физическое лицо не перестает существовать. ФЛП (даже ликвидированный, як в данном случае) отвечает по своим обязательствам, связанных с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом.

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