Национальный банк Украины изменил правила, по которым банки должны рассчитывать стоимость потребительских кредитов. В стоимость теперь нужно включать услуги нотариусов, платежи за работу госрегистраторов, оценщиков и так далее.

Изменения связаны со вступлением в силу 19 января закона № 122-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг".

Теперь в цену потребительского кредита (в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц) банки обязали включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов и оценщиков. Названное условие закреплено в постановлении правления НБУ № 8 от 16 января.

Постановление обновляет и правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Банки будут обязаны раскрывать полную стоимость потребительского кредита, чтобы потребители их финансовых услуг видели предстоящие расходы на обслуживание таких кредитов.

Как писала "Страна", НБУ обязал украинские банки раскрывать на своих сайтах полную информацию об услугах.

Мы также рассказывали, что Нацбанк разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций во время операций по обмену валюты.