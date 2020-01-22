Уничтожение мемориальной таблицы на могиле Украинской повстанческой армии Монастырь, которая находится недалеко от польско-украинской границы - попытка поссорить две страны. Правоохранительные органы будут расследовать акт вандализма.

Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Польши.

"В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве, мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы займутся этим делом", - говорится в сообщении ведомства.

Скриншот: Twitter/Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Напомним, что вчера стало известно, чтон а горе Монастырь у деревни Верхрата в Польше вандалы уничтожили табличку с могилы воинов Украинской повстанческой армии. Также были сорваны с деревьев вышитые полотенца, повязанные осенью польскими активистами в память умерших.

Также "Страна" рассказывала, что Польша назвала условия, при которых могилы бойцам УПА на юге страны восстановят.