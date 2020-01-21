Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров. Также он обязал пересмотреть зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний.

Об этом глава Кабмина написал в своем Telegram-канале "Прем’єр Гончарук".

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - отметил премьер.

Скриншот: Telegram/ Прем’єр Гончарук

Напомним, 17 января президент Украины Владимир Зеленский встретился в Гончаруком и поставил главе Кабмина 5 задач. Одна из них - разработка новой концепции зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Как рассказывала "Страна", зарплаты членов Кабинета министров составляют от 32 до 233 тысяч гривен.