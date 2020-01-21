Украина больше не хочет создать таможенный союз с Евросоюзом. Страна хочет максимально упростить все таможенные процедуры с ЕС.

Об этом вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", пишет РБК-Украина.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года. Вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.

Ранее "Страна" писала, что Украина официально подала заявку в Программу расширенных возможностей НАТО.

Также мы рассказывали, что Кулеба назвал отмену моратория на экспорт леса-кругляка стратегической целью Кабмина.