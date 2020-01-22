Законопроект о дезинформации: за пределами здравого смысла

Вчера Министерство культуры опубликовало скандальный законопроект о дезинформации. Точнее, пока его черновик, который предназначен для обсуждения в экспертной и журналистской среде.

Обсуждение явно предстоит бурное, поскольку в этом законопроекте практически нет норм, приемлемых для СМИ. Хотя, в принципе, обсуждаться может только один вопрос: как такой законопроект вообще мог появиться на свет хотя бы в виде черновика.

Украинская власть вроде бы декларирует, что ориентируется на стандарты западной демократии. Однако ни в одной западной стране нет ни законов, ставящих СМИ в зависимость от государства, ни органов, регулирующих деятельность прессы запретами и штрафами.

Если кратко охарактеризовать законопроект от Бородянского, то по содержанию он ближе всего к ситуации с СМИ и журналистами, которая была в Советском Союзе. Там был Союз журналистов, члены которого только и считались журналистами, но кто имел право состоять в этом союзе, определяла власть через партийные структуры и органы безопасности.

Исправить этот законопроект невозможно. Его можно только выбросить в корзину и больше никогда не заикаться о нем – это единственный демократический способ решить проблему. Если этот способ не пройдет, останется надеяться, что в Верховной Раде сработают предохранители – и там не найдется 226 человек, желающих оказаться пожизненными врагами СМИ.

О том, что оба предохранителя могут не сработать, не хочется даже писать. Потому что это будет смерть здравого смысла.

Украинский антисемитизм: что ждет Зеленского в Израиле

Посольство США выразило обеспокоенность тем, что в субботу в Кривом Роге вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Подобную инициативу со стороны американцев можно только приветствовать, хотя не очень понятно, почему обеспокоенность выразило именно посольство Штатов, которое регулярно закрывает глаза на другие акции, от которых попахивает пропагандой антисемитизма. Но будем надеяться, что в дальнейшем беспокойство американцев выборочным не будет.

Однако кому и стоит по-настоящему беспокоиться по поводу криворожского вандализма, так это президенту Зеленскому. Ему завтра предстоит вылет в Израиль – как раз на мероприятия, связанные с памятью о Холокосте, а тут такой неприятный инцидент, еще и символически случавшийся прямо на его исторической родине.

А ведь сам Зеленский накануне раздавал интервью израильским СМИ, в которых рассказывал, что антисемитизма в Украине нет. И в качестве примера приводил самого себя, выросшего в интеллигентной еврейской семье.

Пример, безусловно, заслуживающий внимания, но не вполне корректный. Безусловно, никто не сомневается в том, что Зеленский – не антисемит. И даже никто не сомневается, что в подавляющем большинстве своем украинские граждане к еврейской теме относятся либо нейтрально, либо положительно. Однако претензии-то на международном уровне высказываются не основной массе украинских граждан. И даже не меньшинству, которое к евреям относится негативно.

Претензии высказываются к государству Украина, которое продолжает пропагандировать исторических деятелей прошлого, известных своим антисемитизмом. Можно сколько угодно рассказывать полякам и израильтянам, что память о Симоне Петлюре, Степане Бандере или Андрее Мельнике искажена советской пропагандой, но у обоих государств достаточно собственных исторических источников, чтобы составить определенное мнение об этих персонажах.

Так что, пока украинский ареопаг героев прошлого не очистят от личностей, дискредитированных на международном уровне, обвинения Украины в антисемитизме останутся. И, судя по молчанию Зеленского в отношении конфликта украинского МИДа с поляками и израильтянами, останутся надолго.

36 тысяч для Новосад: почему министр возмутила украинцев

Самой резонансной темой вчерашнего дня было обсуждение комментария министра образования Анны Новосад о том, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен не хватит для того, чтобы родить ребенка и содержать его. В совокупности с тем, что сама Новосад за декабрь получила в общей сложности 130 тысяч гривен, эти заявления вызвали огромный резонанс – пожалуй, даже больший, чем публикация сводной таблицы зарплат министров за предыдущий месяц.

Нельзя сказать, что министра единодушно осудили, – наоборот, было и достаточно комментариев насчет того, что содержание ребенка действительно является ответственным делом, и Новосад права, когда подходит к этому вопросу осторожно.

Однако в большинстве случаев она подверглась критике именно как руководитель министерства, руководящего учителями, средние зарплаты которых не составляют и четверти даже от 36 тысяч, о которых говорила Новосад. Не говоря уже о ее декабрьской зарплате.

И это обсуждение показало, что тема зарплат министров может оказаться для нынешней власти не менее губительной, чем невыполнение ее основных предвыборных обещаний. Характерно, что во фракции "Слуги народа" это уже начали понимать и хотя бы пытаются поставить вопрос на обсуждение. А вот в правительстве, которое эти "слуги" поставили, напрочь отсутствует понимание того, в какой стране они живут.

Потому что, если они получили по 100-400 тысяч за один месяц, то хотя бы молчали бы. Своими же комментариями министры только ухудшают ситуацию.

И зря Зеленский думает, что все это упадет антирейтингом только на голову премьера. Оставив Гончарука на его посту, президент лично подписался под всеми решениями правительства, премьера и отдельных министров. И от этого уже не отвертеться.

Таможенный союз с ЕС Украине тоже не нужен

Нынешняя украинская власть пересмотрела масштабную программу евроинтеграции, провозглашенную прежним президентом Петром Порошенко в тот период, когда он проталкивал европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституцию. Вчера вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказалась от планов вступления в таможенный союз с ЕС.

Порошенко озвучивал свои планы, вовсе не просчитывая их последствия и вообще не заботясь о том, будут ли они реализованы. Прежнему президенту просто нужно было объяснить, почему в Конституции нужна евроинтеграция в ситуации, когда сам Евросоюз интегрировать Украину не собирается. Отсюда и возникли инициативы по вступлению в таможенный союз, шенген и прочие объединения, которые составляют основу ЕС.

Отметим, что вступление Украины в таможенный союз с ЕС имело бы смысл в одном случае - если б это привело к полной ликвидации квот, которыми сейчас зажат украинский экспорт в Евросоюз. Однако далеко не факт, что европейцы на это пойдут. В таком случае вступение Украины в ТС с ЕС означало бы еще большее открытие украинского рынка для европейских товаров, дешевеющих из-за укрепления гривны.

Кроме того, в Таможенном союзе доходы от экспорта остаются в бюджете государства, а доходы от обложения импорта деляться между всеми странами, входящими в объединение. Для Украины, страдающей от хронического превышения импорта над экспортом (большая часть из которого, к слову, никакими налогами не облагается, в отличие от импорта), такой союз означал бы дополнительную дыру в бюджете.

В общем, пока заявление Кулебы выглядит довольно реалистичным, но не снимает проблем, которые были созданным невыгодным для Украины Соглашением об ассоциации с ЕС и созданием Зоны свободной торговли с Евросоюзом (когда наша страна без взаимности открыла свой рынок для евротоваров).

Трамп в Давосе рекламирует себя и американский газ

Очередной Всемирный экономический форум, стартовавший в Давосе, сразу привлек внимание двумя резонансными фигурами – Дональдом Трампом и Гретой Тунберг. Правда, обоих послушали, но никаких выводов из их заявлений не делали. Потому что ничего нового они не сказали.

Трамп, конечно, был интереснее. Он уже начал строить свою предвыборную кампанию, а потому излучал сплошной позитив. Но одновременно с этим раздавал советы всем остальным насчет того, как им строить свою политику.

В частности, президент США в который раз намекнул, что европейским странам пора перестать закупать энергоресурсы у "недружественных государств" и начать закупать их у Штатов, которые теперь имеют газа в избытке.

Впрочем, вряд ли подобная реклама пришлась по вкусу самим европейским союзникам США. Ведь если бы американский газ был хотя бы по той же цене, что и энергоресурсы из "недружественных государств", то многие действительно перешли бы на него – хотя бы ради того, чтобы улучшить отношения с Белым домом. Но жертвовать экономической выгодой ради сомнительных политических выгод (как это сделал Петр Порошенко, закупая американский уголь вместо российского) в Европе не готов почти никто.

И потому Трамп занимается не только рекламой. Санкции против "Северного потока-2" – это тоже своего рода убеждение европейских партнеров покупать дружественный газ у Штатов. Однако даже такой аргумент не сработал. Поэтому хозяину Белого дома пока ничего не остается, кроме как хвастаться избытком энергоресурсов, которые теперь некуда девать.