Большая палата Верховного Суда указала на законное право суда оставить иск без рассмотрения. Это возможно в случае, если уведомленный о заседании истец дважды не явился, не сообщил об уважительных причинах отсутствия и не подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Об этом сообщает "Лига. Закон" со ссылкой на постановление от 18 декабря 2019 года по делу № 9901/949/18.

Ч.5 ст. 205 КАС разрешает суду не рассматривать иск и вернуть его подателю в качестве своеобразной формы ответственности за неявку на заседание. Своим отсутствием на судебных заседаниях истец фактически сигнализирует о нежелании спорить.

В части пятой есть слова: "если неявка препятствует рассмотрению дела". Она означает, что суд может рассмотреть иск по существу, но не обязан этого делать. Такая формулировка предполагает, что каждый конкретный случай нужно оценивать отдельно в пределах соответствующих спорных правоотношений, диктующих ее применение.

Ранее "Страна" писала, что Верховный суд запретил обыскивать съемную квартиру без согласия арендатора.

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