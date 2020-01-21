Сотрудники австралийского Университета Кертина установили возраст гигантского кратера Яррабубба, что на западе Австралии. Он был сформирован при ударе метеорита около 2,2 миллиардов лет назад. Это делает его древнейшим следом падения небесного тела из всех известных.

Об открытии сообщает сайт Phys.org.

Точный возраст кратера диаметром 70 км - 2,229 миллиарда лет. Он на 200 миллионов лет старше любого другого подобного углубления в земной поверхности.

Его возраст определили путем анализа найденных на его поверхности минералов циркона и монацита. Просканировав частицы минералов с помощью чувствительного ионного микрозонда с высокой разрешающей способностью, исследователи и вычислили время столкновения с Землей метеорита, оставившего огромный след.

Ранее "Страна" писала, что в Гренландии под толщей льда обнаружили гигантский кратер диаметром 30 км. Он образовался от столкновения с астероидом.

Также мы рассказывали, что на территории одной из сельскохозяйственных ферм в Новой Зеландии образовался гигантский провал земли. Ученые предполагают, что под ним находится кратер древнего вулкана.