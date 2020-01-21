Неподалеку от границы Киева, примерно в 20 километрах, возле Киевского моря горит луг. Сильный ветер разгоняет огонь, чем помогает горению. Дым от пожара несет в сторону столицы.

Об этом сообщает "Правовий контроль" в Telegram.

"Неподалёку от происшествия расположен посёлок Демидов, а так же электростанция, на затоке реки Ирпень в Киевском водохранилище", - говорится в сообщении на канале, под которым размещено видео.

Скриншот: Правовий контроль/Telegram

Напомним, что Укргидрометцентр предупредил о сильных ветрах в этом регионе. Сильный ветер - катализатор пожаров.

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