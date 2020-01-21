Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил за уменьшение срока службы в армию, но при этом за увеличение призывного контингента.

Об этом глава ведомства заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, власти разрабатывают новую концепцию службы в армии.

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - сказал Загороднюк.

Он отметил, что солдат срочной службы в ВСУ около 10% и они не оказывают заметного влияния на боеспособность армии.

"Тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил", - добавил чиновник.

Он уверен: если сократить срок службы призывников в армии и ввести качественную подготовку солдат, многие из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях (но не в зоне ООС), где они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки - процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую", - резюмировал министр.

Ранее "Страна" приводила недавнее обещание Загороднюка призывать только украинцев старше 19 лет.

Между тем президент Зеленский снизил призывной возраст с 20 до 18 лет.