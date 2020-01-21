Полиция Днепропетровской области задержала вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Это ранее не судимый мужчина 1983 года рождения.

Об этом пишет пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов рассказал, что подозреваемый - местный житель.

"Для задержания подозреваемого полицейские проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", - рассказал Лукашов.

Сейчас решается вопрос о вручении подозрения по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Скриншот: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Фото: Facebook/Поліція Дніпропетровської області

Ранее "Страна" писала, что посольство США призвало наказать осквернивших памятник жертвам Холокоста на родине Зеленского.

Также мы рассказывали, что появилась программа встреч Зеленского на форуме по Холокосту в Израиле.