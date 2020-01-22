В Днепровском районе Киева в среду, 22 января, автомобиль Renault Logan на огромной скорости влетел в остановку с людьми. Водитель погиб на месте, пассажир авто , а также человек, который находился на остановке, получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Авария произошла на столичном бульваре Перова. "Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке, получили травмы. Обоих травмированных передали медикам для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали с искореженного автомобиля тело водителя.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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