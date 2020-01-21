В среду, 22 января, в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет сильный ветер. Его порывы составят примерно 15-20 метров за секунду. Это соответствует желтому уровню опасности

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" писала, что синоптик предупредила украинцев о штормовом ветре в среду.

Также мы рассказывали, что синоптики обещают в Украине мокрый снег с дождем и сильный ветер.