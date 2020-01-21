Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей одобрила переименование ряда улиц и скверов столицы. Окончательное решение о смене названий примут депутаты Киевсовета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета во вторник, 21 января.

В Днепровском районе планируется переименовать: улицу Александра Бойченко на улицу певца Анатолия Соловьяненко; улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия, известного украинизатора в период советской власти; улицу Минина на улицу организатора национального архивного дела Александра Лазаревского.

Улицу Курнатовского в Днепровском и Деснянском районах предлагается переименовать на улицу Остафия Дашкевича, а улицу Московскую в Соломенском и Голосеевском районах - на улицу Григория Гуляницкого.

В Святошинском районе могут переименовать две улицы: улица Костюка может стать улицей Профессора Эйхельмана, улица Павленко - улицей Кристины Сушко; а переулок Павленко может получить название Молчуновский.

В Соломенском районе предлагают переименовать: улицу Молодогвардейскую - в улицу Владимира Сикевича; улицу Петра Заломова - в улицу Феофила Яновского.

В Дарницком районе предлагается переименовать улицу Сормовскую в честь Исмаила Гаспринского; в Шевченковском - улицу Цулукидзе на улицу Натальи Забилы.

В Шевченковском районе появится переулок имени британского журналиста Гарета Джонса (сейчас это переулок Проектный 13120), который одним из первых западных корреспондентов своими публикациями рассказавший миру про Голодомор в Украине в 1932-1933 годах.

Улица Проектная 13118, в Святошинском районе, может получить имя Олеся Бердника - члена-основателя Украинской Хельсинской группы, писателя-фантаста.

Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки - это украинский журналист, правозащитник и диссидент.

В Шевченковском районе сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может получить имя Мюнхенский, а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Чорновила могут назвать именем Муслима Магомаева.

Также переименуют парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова.

Напомним, что Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.

Кроме того, представители еврейских общественных организаций заявляли, что улицы в Киеве переименовали в честь убийц евреев и полицаев из вспомогательных отрядов СС.