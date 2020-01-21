Американская модель Джейми Фронтц, которую в 2018 году избил чемпион России по боксу среди любителей Сергей Ковалев, рассказала о последствиях инцидента. Женщине пришлось перенести 4 сложных операции.

Об этом модель сообщила в интервью изданию TMZ.

По словам модели, после удара кулаком в лицо у нее оказался разбитым нос.

"Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была везде: на стенах, на ковре", - вспоминает Фронтц.

Однако потом дали о себе знать другие последствия избиения. У женщины образовалась грыжа в шейном отделе позвоночника, ставшая причиной постоянных покалываний в руке.

"Я буквально процарапала дырки в руке, пока они не стали кровоточить, из-за того, что он сделал с моей шеей", - пожаловалась модель.

В результате американке пришлось перенести после нападения боксера четыре операции. Ей установили в шею пластину и винты.

Фото: tmz.com

Напомним, Ковалев напал на модель и актрису фильмов для взрослых из-за отказа заняться с ним сексом. Фронтц выдвинула против Ковалева иск, требуя взыскать со спортсмена 8 млн долларов. В итоге стороны сошлись на сумме 650 тысяч, но Ковалев не выплатил ее полностью. Поэтому жертва подала второй иск.

Сейчас продолжается разбирательство по этому делу. Первое досудебное заседание назначено на 8 апреля.

Боксер известен своим неадекватным поведением. Летом он осыпал американку долларами в самолете, а та пожаловалась полицию.

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