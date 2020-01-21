В США впервые диагностировали новый тип коронавируса, вспышка которого произошла в Китае. Коронавирус выявлен в Сиэтле (штат Вашингтон) у человека, который ездил в КНР.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Пациента, который ранее ездил в город Ухань (КНР), госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. Положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные. Личность заболевшего не раскрывается.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее этот вывод был опровергнут, а заболевание было перенесено в разряд инфекционных.

Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Общее число жертв вируса составляет шесть человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

Напомним, что в Китае от нового коронавируса умерли уже 6 человек.

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