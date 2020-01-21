Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко, которого вызвал на бой Рамзан Кадыров, арестован за нарушение общественного порядка. Его задержали на семь суток.

Как сообщает портал "Кубанские новости" со ссылкой на источник в оперативной службе, задержание произошло в ночь на 21 января.

По информации издания, спортсмен в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на базе отдыха "Спорт", расположенной в анапском селе Супсех. Он вел себя неадекватно.

В отношении Емельяненко полиция составила административный протокол за мелкое хулиганство.

В Анапе боец проводил тренировки.

Ранее мы сообщали, что Емельяненко принял вызов Кадырова и рассказал, по каким правилам пройдет его бой с Рамзаном.

Емельяненко уже попадал в скандал прошлой весной: он отказался пройти медицинское освидетельствование после ДТП, как того требовал сотрудник полиции.