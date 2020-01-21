Основанный опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским фонд "Справедливость для журналистов" открыл прием заявок на получение расследовательских грантов на 2020 год.

Среди указанных организацией направлений расследований значатся убийства украинского журналиста Вадима Комарова и Павла Шеремета.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Фонд будет рассматривать заявки на проведение расследований по трем направлениям:

1. Расследование преступлений против журналистов, совершенных в 2019 году: убийства украинца Вадима Комарова, убийств 10 журналистов в Мексике и использования юридических механизмов для давления на работников СМИ и препятствования анти-коррупционным расследованиям.

2. Расследование преступлений против журналистов, совершенных до 2019 года: препятствования расследованию убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году; преследований журналистов и блогеров в Крыму, "ДНР" и "ЛНР"; убийства Павла Шеремета преступлений против журналистов-экологов по всему миру.

3. Расследование преступлений против работников СМИ, не перечисленных в категориях 1 и 2.

Претенденты на грант в каждой из номинаций должны заполнить заявку на сайте фонда. Рассматриваться будут заявки на гранты в пределах 80 тысяч долларов США. Заявки будут принимать до 1 марта 2020 года.

В 2019 году фонд выделил 400 тысяч долларов на поддержку 11 журналистских расследований преступлений против журналистов, совершенных в Азербайджане, Афганистане, Вьетнаме, Колумбии, на Мальте, в Никарагуа, Украине, Центральной Африканской Республике и Южном Судане.

Напомним, утром 4 мая 2019 года в Черкассах избили журналиста-расследователя Вадима Комарова. После операции он впал в кому, а через полтора месяца скончался, не приходя в сознание.