Спустя несколько дней, после того, как разгорелся скандал с трезубцем, который в Великобритании внесли в список экстремистских символов, в Лондоне ответили, что уважают официальные символы украинской государственности и надеются на углубление двусторонних отношений.

При этом прямых извинений Украине не принесли, а также не сообщили, что удалят трезубец из брошюры по экстремизму, подготовленной британской полицией.

Украинскую сторону это не устроило, она продолжает ждать более внятного ответа. При этом, судьба символов батальона "Азов", которые также есть в пособии, Киев не заинтересовала.

Разбирались в том, что произошло.

С чего все началось

17 января в газете Guardian вышел материал, в котором говорилось, что символ Greenpeace оказался в списке экстремистских знаков, которые перечислялись в Руководстве по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями. 24-страничная брошюра также содержит символику леворадикальных и праворадикальных движений. Оказалось. что в пособии, на странице "тату", оказался и трезубец, подписанный, как "украинский трезубец (националистический)".

Украинский трезубец в разделе тату - крайний справа в нижнем ряду



При этом рядом были также размещены изображения нацистской символики - свастики, нацистские орлы, кельтский крест. А в разделе символов праворадикалов - символика украинского батальона "Азов". При этом поясняется что группы сторонников "белого превосходства" (White suprematism), к которым причислили и "Азов", верят, что "белая раса" обладает психическими и ментальными качествами, которые делают ее превосходящей другие расы.

Символика украинского батальона "Азов" в пособии британской полиции второй справа в нижнем ряду



Оказался в списке и "волчий крюк" (Wolfsangel), который также используют в батальоне "Азов".

"Волчий крюк" в нижнем ряду третий слева

Пособие было подготовлено антитеррористическим отделом полиции и распространяется по всей Великобритании в рамках программы "Превенция по борьбе с радикализацией". Меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут составлять потенциальную угрозу.

Реакция украинского посольства

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на этот факт и обратилось к британским властям с требованием убрать трезубец, который является государственным символом из документации. О символах "Азова" речь в заявлении не шла.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из Руководства с официальными извинениями", - заявили в посольстве.

Что ответили в Лондоне

На следующий день последовал и ответ. Заявление спикера британского парламента на своей странице в Facebook разместило посольство Великобритании в Киеве.

"Британская власть глубоко уважает официальные символы украинской государственности, в т.ч. Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины. Мы признаем, что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины

Великобритания остается на позиции полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в последующие годы".

При этом из этого заявления не следует, что трезубец исключат из перечня экстремистских символов, а также не принесены извинения, как того требовали с украинской стороны.

Отметили это и в посольстве Украины, отметив в Twitter, что будут ждать более ясных разъяснений.

Чем британцам не понравился трезубец

Тризуб попал в "фильтр" британской полиции, скорее всего, не как украинский государственный символ, а из-за праворадикалов, которые его часто используют, в том числе для татуировок. И бдительные британцы начали ставить украинцев на одну доску с экстремистами из-за ультраправых.

При этом в посольстве не написали Лондону ни слова о символах "Азова", фактически, не возражая, что они в списке экстремистов. Хотя еще недавно в Раде подписали письмо в защиту "Азова", который обвиняют в терроризме в США.

Дело в том, что в октябре прошлого года 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать полк "Азов" террористической организацией. Их обвинили в неонацизме. Это вызвало реакцию со стороны Киева, ведь "Азов" - не просто один из добробатов. Это подразделение Нацгвардии.

К слову, не только в Великобритании тризуб вызывает ассоциации с экстремизмом. В Польше возбудили дело против украинца из-за наклейки на авто с красным трезубцем на черном фоне. Машину украинца заблокировал бдительный житель Перемышля и вызвал полицию. Обвинение заключалось в том, что тризуб был изображен не золотым на синем фоне, а красным на черном, то есть опять же, в цветах националистов.