В Киеве полиция вместе с местной прокуратурой №7 и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержала группу мошенников. Ее участники предлагали за взятку в $20 тысяч посодействовать назначению на должность начальника исправительной колонии.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Мошенники были задержаны 21 января в одном из столичных ресторанов. Их поймали во время мошеннического завладения деньгами и подстрекательства должностных лиц Министерства юстиции к преступлению - назначению нужного человека на высокую должность.

Аферисты предлагали заказчикам передать взятку чиновникам Министерства юстиции.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.

В прошлом году "Страна" писала о задержании афериста, который выдавал себя за помощника Зеленского и продавал должности за $1,5 миллиона.

Также мы рассказывали, что руководители Нацакадемии аграрных наук пытались продать бизнесмену должность директора предприятия.