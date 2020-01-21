В Украине по числу погибших на производстве лидирует агропромышленный комплекс (80 человек), на втором месте - транспорт (75 человек) и на третьем - торговля (63 человека).

Горнодобывающая отрасль, всегда отличающаяся опасностью для работающих, в число лидеров не вошла.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета, пишет Интерфакс-Украина.

При этом, в течение 2019 года на предприятиях Украины погибли на производстве 422 человека, что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 человек).

Как уточняет ведомство, за год общее количество несчастных случаев на производстве составило 3,876 тыс., что на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4,126 тыс. случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в 2019 году было травмировано 924 чел., в том числе со смертельным исходом - 63 чел. (в 2018 году - 958 и 58 чел.), в угольной промышленности – 690 и 20 чел. (725 и 21 чел.), в агропромышленном комплексе – 517 и 80 чел. (503 и 67 чел.), в машиностроении – 270 и 20 чел. (364 и 19 чел.), на транспорте – 293 и 75 чел. (338 и 88 чел.), в строительстве – 244 и 61 чел. (205 и 54 чел.), в металлургии – 199 и 13 чел. (244 и 21 чел.), в горнорудной и нерудной – 160 и 16 чел. (173 и 22 чел.), в химической – 129 и 15 чел. (105 и 13 чел.), в энергетике – 121 и 20 чел. (118 и 11 чел.), в ЖКХ – 135 и 20 чел (140 и 17 чел.).

Напомним, что в Украине составили список самых опасных профессий в Украине.

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