Полицейские Киевщины задержали вооруженную банду. Ее участников подозревают в совершении минимум пяти разбойных нападений в Киевской области.

Бандитов обезвредили 21 января. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В задержании участвовали сотрудники криминальной полиции и следственного управления при силовой поддержке спецназовцев и под процессуальным руководством прокуратуры области. У задержанных были изъяты транспортное средство, на котором нападавшие передвигались, и вещественные доказательства: несколько единиц стрелкового оружия, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и часы.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Как считают в правоохранительных органах, задержанные причастны к нападению в конце 2019 года на частный дом в селе Козин, что на Обуховщине, и завладении деньгами и ювелирными изделиями.

Полиция вышла на бандитов после просмотра записей с камер наблюдения, обхода дворов и анализа полученной информации.

Фигурантам инкриминируют бандитизм и совершение разбойного нападения. Уголовное производство расследуется по ст. 257 и по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

В Украине нередки нападения банд на частные дома. Так, в 2018 году "Страна" писала, что подобная преступная группировка до смерти забила 72-летнюю женщину во время нападения на ее дом.

А годом ранее мы рассказывали, что под Харьковом правоохранители обезвредили банду в составе шести человек под руководством бывшего полицейского, которая в течение 6 месяцев совершала разбойные нападения.