Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда отклонили приглашение Израиля на Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет в Иерусалиме 22 и 23 января.

Как сообщает пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис, Гитанас Науседа "попросил, чтобы Литву в Иерусалиме представил спикер парламента", пишет Ru.delfi. Бубнялис отказался комментировать связь между решением Науседы не ехать в Иерусалим с участием в мероприятии президента России Владимира Путина. Он лишь указал, что президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Польши Анджей Дуда также отказался от участия в форуме. Свое решение он объяснил тем, что президент России будет играть на мероприятии в Израиле роль первого плана, тогда как его даже не включили в список спикеров.

Варшава опасается, что Путин, который должен выступить на форуме с двумя речами, может вновь обвинить Польшу в антисемитизме, а также в развязывании Второй мировой войны.

В конце декабря, Польша обвинила президента Путина в неоднократной и сознательной лжи после того, как в ходе пресс-конференции 19 декабря российский лидер заявил, что "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии".

Высокопоставленный источник в Израиле на условиях анонимности рассказал AFP, что Израиль "не хочет участвовать в спорах между Россией и Польшей".

Напомним, что Зеленский подтвердил визит в Израиль, несмотря на то, что ему не дадут слова на форуме по Холокосту.

Также мы писали о том, что появилась программа встреч Зеленского на форуме по Холокосту в Израиле.