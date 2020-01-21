Как уже писала "Страна", на прошлой неделе парламент принял скандальный законопроект №1210, который уже окрестили "законом о налоговом терроре".

Но документ настолько объемный, что юристы и налоговые консультанты до сих пор его изучают. Закон прописывает налоговые нововведения в основном для бизнеса — начиная от физлиц-предпринимателей и заканчивая международными компаниями.

Тем не менее, в нем есть сюрпризы и для рядовых граждан.

Так, планируется обложить дополнительными налогами продажи частными лицами автомобилей и недвижимости.

Для продавцов автомобилей ввели три налоговых ставки вместо существующих до сегодняшнего времени двух.

Сейчас действует следующая схема: если человек продает авто первый раз за год, то он не платит никаких налогов (платит покупатель авто — сбор в пенсионный фонд и военный сбор). При второй за год продаже транспортного средства (легковое или грузовое авто, мотоцикл, прицеп) собственник должен заплатить 5% от сделки.

По новому закону эти две налоговые ставки (0% при первое продаже за год и 5% при вторичной) сохраняются. Но появилась еще и третья. Если человек продает третье транспортное средство в течение года, то он обязан будет заплатить уже 18% от его стоимости в качестве налога.

"Закон явно направлен против так называемых "перекупщиков", чтобы лишить их возможности вести свой бизнес "в черную". Однако, некоторые формулировки дают основание полагать, что нормы нового закона могут затронуть и обычных граждан. Все дело в том, что третьей сделкой и соответственно налогом 18% будет облагаться любое отчуждение транспортного средства на протяжении года. К примеру, если человек продаст мопед, а затем автомобиль с прицепом, то налог высокий налог ему придется заплатить с одной из сделок", — отмечают в компании Autoconsulting.

Впрочем, в случае с авто всегда остается возможность продажи по доверенности. И в этом случае платить налоги не придется.

Но такое нововведение предусмотрено не только при перепродажах авто, но и при сделках с недвижимостью.

Как рассказал "Стране" руководитель Палаты налоговых консультантов Виталий Смердов, продажи квартир (с третьей в течение года), согласно новому закону, будут облагаться дополнительным налогом — НДФЛ по ставке 18% плюс 1,5% военного сбора.

То есть, придется заплатить крупную сумму — почти 20% от стоимости квартиры. К примеру, с "единички" за 20 тысяч долларов государству нужно будет отдать почти 4 тысячи долларов налога.

Это нововведение ударит в первую очередь по так называемым квартирным спекулянтам — людям, которые вкладывают имеющиеся сбережения в новостройки на уровне котлована, а затем перепродают квартиры, дорожающие по мере достройки дома.

"Прогрессивная шкала налогообложения при сделках с недвижимостью ударит по инвесторам-спекулянтам, доля сделок с которыми — до 10% от общего оборота жилья", — считает специалист по недвижимости сети RE/MAX Михаил Артюхов.

Впрочем, как и в случае с автомобилями, на лишние налоги рискуют попасть и рядовые граждане, которых сложно назвать спекулянтами. Скажем, если семья решил продать несколько имеющихся объектов недвижимости, чтобы на вырученные деньги купить себе жилье большей площади. К примеру, при продаже "единички" в Киеве, дома в селе и дачи придется заплатить почти 20% с одного из этих объектов.

В то же время квартирные спекулянты оформляют на себя приобретенные квартиры в новостройках далеко не всегда. Часто они инвестируют в дом на начальных стадиях строительства и пытаются продать квартир до оформления прав собственности, то есть, жилье оформляют уже на покупателя. В этом случае продавец не будет платить никаких налогов.