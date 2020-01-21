Киевская полиция задержала группу подозреваемых в краже автомобилей. На данный момент правоохранители смогли установить факт похищения машины марки "Infiniti", модель "QX70", которое было совершено в Голосеевском районе столицы.

Пресс-служба полиции сообщает, что по месту проживания 41-летнего жителя Киевской области и 38-летнего жителя столицы был проведен обыск, в ходе которого были обнаружили комплекты номерных знаков, устройства для сканирования и открытия автомобилей, балаклавы и другие вещественные доказательства.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе была задержана группа автоугонщиков, которая специализировалась на кражах элитных автомобилей. Ими оказались бывшие полицейские.

Также мы публиковали видео молниеносного угона автомобиля в Васильковском районе Киевской области. Преступнику удалось похитить авто за одну минуту.