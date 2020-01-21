В новостройке в Голосеевском районе Киева рухнул грузовой лифт. К счастью, никто не пострадал. По словам жильцов, это уже не первый случай, но ЖЭК игнорирует проблему.

Об этом 21 января передают Вести.ua.

Инцидент произошел в жилом комплексе "Венеция" по улице Вильямса, 19/14. У грузового лифта оборвался трос, и он рухнул. Происшествие случилось, когда подъемник находился между первым и цокольным этажами. Пассажиры не пострадали.

"Страшно представить, что было бы, если бы он упал с 20-го этажа", - отметил житель дома Денис К.

По их словам, подобное происходит уже не первый раз, а руководство ЖЭКа никак не реагирует на поломки. "Нашему дому всего пять лет и все это время мы боимся заходить в лифты, а детям говорим, чтобы шли по лестнице. На обращения о странной работе лифтов, наш ЖЭК, компания "Ликожитлосервис", не реагирует", - пожаловалась жительница секции "Г" Елена.

Напомним, что в 24-этажном доме в центра Киева мужчина упал в шахту лифта.

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