Сегодня, 21 января, скончался 31-летний мужчина, который во время конвоирования в суд выпрыгнул из окна многоэтажного дома на бульваре Дружбы Народов в Луцке.

Известно, что погибший был уличен в ряде магазинных краж, поэтому суд решил объявить его в розыск.

Об этом рассказала пресс-служба полиции Луцка.

Сообщается, что в прошлом году в ходе расследования правоохранители установили причастность жителя Луцка к совершению ряда магазинных краж. Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, в связи с чем материалы дела были направлены в суд. Однако, подозреваемый игнорировал судебные решения и скрывался. По решению городского суда был объявлен в розыск.

Позже стражи порядка определили место местонахождение преступника и задержали его. По данным пресс-службы полиции, во время конвоирования в суд злоумышленник вырвался и выпрыгнул из окна лестничной клетки между шестым и седьмым этажами многоэтажки.

Следователи предварительно квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство.

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