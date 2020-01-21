С января 2020 года украинцы будут получать две платежки за газ. За потребленный газ и за его транспортировку придется платить отдельно. Раньше стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в ​​общем счете. Платежки разделят для потребителей по всей стране. При этом, если правительство раньше заявляло, что отопление подешевеет на 30%, то тарифы за доставку газа в январе выросли в среднем более чем на 46%. А летом планируется еще одно повышение - на 20%.

Для 44 региональных газораспределительных компаний с января тариф составляет от 0,28 до 1,99 грн за куб газа в месяц. Самый маленький тариф - 0,28 грн - установили для АО "Киевгаз", самый большой - 2,73 грн - для ООО "Спектргаз" (Львов). В Днепре, Одессе и Харькове тариф до 50 копеек, в остальных городах - по 1-2 гривны и больше.

С июля тариф вырастет и составит от 0,28 до 2,73 грн в зависимости от региона.

Плату за распределение газа рассчитывают индивидуально. Для этого:

считают объем газа, потребленного в течение предыдущего газового года (он длится с 1 октября по 30 сентября)

этот объем умножают на тариф на распределение - получается годовая плата за распределение газа

годовая плата делится на 12 ежемесячных платежей. Они будут выплачиваться ежемесячно в течение года

Например, потребитель в Киеве, который использовал 80 кубометров газа в год, делит эту сумму на 12 месяцев, умножает на действующий тариф 0,28 гривен и получает 1,86 грн (без НДС) в месяц.

За распределение газа нужно заплатить в месяце, в котором предоставляется такая услуга - до 20-го числа. При этом за каждый день просрочки бытовому потребителю придется доплатить компенсацию, равную размеру самой платы. Фактически получается двойной тариф за распределение. Стоит учесть, что дата оплаты - это не дата оплаты по квитанции в банке или онлайн. Она определяется датой, когда оплата была зачислена на счет Оператора ГРМ.

За распределение газа по желанию можно заплатить наперед, например, за несколько месяцев или даже за год.

За сам газ в другой платежке нужно рассчитаться в течение пяти рабочих дней с момента получения счета.

Фото: gazpravda.com.ua

Теоретически подорожание за счет транспортного тарифа должно быть небольшим, ведь и эта составляющая и сейчас есть и платежке, просто отдельно она не выделяется. Но непонятно, как будет на практике. Плюс стоит учесть, что каждая лишняя платежка, это дополнительные деньги на ее администрирование, поэтому газ может прибавить в цене от нескольких десятков копеек до гривны на кубе. В итоге с января платежки могут оказаться всего на 10% ниже прошлогодних.

Напомним, что с 1 января в Украине была установлена фиксированная цена на газ для населения. С января по апрель она составит 5500 грн за 1000 кубометров, без учета наценок на его доставку и распределение.

Ранее "Страна" писала о том, почему не все дождались обещанной властями скидки на коммуналку и чего ждать в январских платежках.

А также, как будет проходить обещанное снижение платежек за отопление на 30%.