Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь готова закупать нефть за пределами России по мировым ценам. Эти поставки будут диверсифицированы и 30% нефти будет поступать из Украины.

Об этом сообщает Белта со ссылкой на Лукашенко.

"Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицировать нам нужно. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы будем завозить из Балтики и процентов 30 из Украины - проверенный уже путь", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что РФ может не согласится на поставку нефти из Казахстана. "Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если РФ согласится с этим. Удивительно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", - заявил беларусский президент.

Он также констатировал, что экономические условия, в которых приходится работать Беларуси, усложняются.

"Из-за введения РФ налогового маневра неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - заявил Лукашенко.

Напомним, что в Беларуси начали покупать норвежскую нефть вместо российской.

Также мы писали о том, что Лукашенко обвинил Россию в продаже нефти по ценам выше мировых.