25 января в Азии отмечают один из главных праздников - начало нового года. Он известен, как китайский новый год или новый год по китайскому календарю, хотя отмечают его не только в КНР, но и Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Макао, Гонконге, Таиланде, Индонезии на Филиппинах. Дата привязана к лунному календарю, поэтому каждый год этот праздник приходится на разные дни.

В Китае в честь него будет семь выходных, а сами торжества продлятся 15 дней - до 8 февраля.

Рассказываем о традициях и особенностях нового года по китайскому календарю, который большинству украинцев интересен тем, что связан с популярным восточным гороскопом, когда каждый год соответствует определенному животному.

Традиции на китайский новый год

Фундамент празднования заложили китайские крестьяне. В зимнее время, когда земля становилась бесплодной, и деревья сбрасывали листья, люди особенно опасались злых сил, ведь жить становилось сложнее. Они верили, что, если задобрить злых духов, например, оставив им немного еды на пороге, то они пройдут мимо, и можно будет благополучно встретить весну.

По легенде, однажды духи не тронули ребенка, одетого в красную одежду, поэтому этот цвет стал одним из символов нового года. Считалось, что отпугнуть нечисть помогут и громкие звуки.

Накануне китайцы проводят генеральную уборку. При этом важно очистить не только дом, но и мысли, избавиться от плохих воспоминаний, которые накопились за год. Также они стараются задобрить божество семейного очага Цзяован, которое докладывает о хороших и плохих поступках за год. Чтобы он передал только хорошие деяния, перед его фигуркой кладут сладости.

Дома принято украшать бумажными гирляндами, цветами - в основном красного цвета. Новый год встречают за семейным столом, на который ставят китайские пельмени, свинину и рыбу, засахаренные фрукты, пирожные. Затем праздник перетекает на улицы, где показывают шумные и яркие представления, проводят спортивные соревнования. Друг другу принято дарить деньги в красочных конвертах. Заканчиваются празднования Фестивалем фонарей.

Правда, в этом году коррективы может внести новый коронавирус. По крайней мере, китайские власти запретили отмечать массовые мероприятия в Пекине, включая традиционные ярмарки в храмах.

Гороскоп по восточному календарю на год

Летоисчисление древнекитайского календаря началось с 2637 года до н. э. - от начала царствования основателя даосизма и первого китайского императора Хуан Ди. То есть сегодня по нему начался 4718 год.

На европейское исчисление в Китае перешли в 1949 году, поэтому там, как и у нас, идет 2020-й год, но в народе помнят и дату начала правления первого китайского императора. Старый календарь используют и во время составления популярных во всем мире китайских гороскопов, когда каждому году соответствует свое животное и цвет. К примеру, сегодня наступил год Белой Крысы.

Стоит помнить, что те, кто родился до 25 января 2020 года по китайскому календарю относятся не к году Крысы, а к предыдущему году - году Свиньи.

Родившимся в зимние месяцы можно уточнить соответствие своего гороскопа, посмотрев на таблицу с датами наступления нового года в разное время, ведь даты плавающие.

Фото: Pinterest.com

Гороскоп на год Крысы такой:

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крысам хозяйка года подарит множество возможностей, включая интересные предложения по работе. Год удачен для накопления денег. Но Крыса будет благосклонна только к тем, кто будет трудиться, не забывая о скромности. Правда, не стоит путать ее с безинициативностью, своими идеями, наоборот, нужно делиться, особенно с коллективом и шефом.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

В этом году повезет тем, кто стремится развиваться, учиться и совершенствовать свои навыки. При этом году будет богат на вызовы. Что касается денег, то не лишним будет накопить запас "на черный день".

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

У Тигров может воплотиться в жизнь важная идея, возможно, кто-то начнет свой бизнес. Достичь заветной цели будет легче в команде. Если вы одиночка, полезным будет научиться доверять коллегам, близким, делегировать полномочия.

(Кот) Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У Кроликов в целом год обещает быть благополучным, но вот нежелание что-то менять в жизни может натолкнуться на реальность и придется расшевелиться, возможно, это касается новой работы или увлечения.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Драконам придется проявить упорство и старания, но, если не опускать руки, это принесет свои плоды, хоть и не скоро. Также нужно обратить внимание на ваше отношения с близкими, окружающими - возможно, часть ответственности за отношения, которые не складываются так хорошо, как хотелось бы, лежит на вас самих.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

От Змей Крыса потребует трудолюбия, а в награду принесет деньги, новые знакомства и возможности. Не стоит принимать решения на эмоциях. Прислушайтесь к себе, возможно, какие-то резкие решения вы принимаете из-за накопившейся усталости. Лучше взять передышку и еще раз обдумать все на свежую голову.

Лошадь (1942, 1954, 1978, 1990, 2002, 2014)

У Лошади есть шанс разобраться с проблемами и вопросами, которые накопились за предыдущие годы. В достижении целей может помешать упрямство и прямолинейность, но при желании, над этими качествами можно поработать.

(Овца) Коза (1943, 1955, 1979, 1991, 2003, 2015)

Год обещает перемены к лучшему, но планы сдвинутся с места "в упряжке" с друзьями и близкими соратниками. Дружелюбие, новые знакомства сослужат вам хорошую службу. Возможно, вам придется выбраться из уютного однообразия и отправиться навстречу неизведанному.

Обезьяна (1944, 1956, 1980, 1992, 2004, 2016)

Вам лучше провести год без потрясений и резких изменений в жизни. Девиз года "тише едешь - дальше будешь". Лучше поставить на стабильность, чем понапрасну рисковать. Сторонитесь интриг.

Петух (1945, 1957, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петухам в этом году лучше доказывать свою ценность и значимость не словами, а действиями, а о достижениях лучше не трубить лишний раз. Ваше упорство и таланты вознаградятся, а репутация будет говорить сама за себя.

Собака (1946, 1958, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собакам год может показать, что помогать другим и заботиться о них, это прекрасно, но и о себе не нужно забывать. Быть удобным и милым в ущерб себе - не самая лучшая стратегия и она может дать сбой. А вот за проявленную твердость характера и убеждений вас будут уважать.

(Кабан) Свинья (1947, 1959, 1983, 1995, 2007, 2019)

Этому знаку Крыса обещает довольно щедрый и успешный год. Главное не зазнаться и ценить помощь и поддержку окружающих, это не раз вам пригодится.

Картинки с китайским Новым годом