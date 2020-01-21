В городе Александрия Кировоградской области превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Из-за этого пришлось остановить занятия в двух школах.

Об этом сообщает сайт Александрийского городского совета.

С 21 по 26 января будут закрыты Марто-Ивановская и Александрийская (Дмитриевская) школы. В них эпидпорог заболеваемости выше 30%. В учебных заведениях, где заболевших детей меньше, ограничено проведение массовых мероприятий.

Общее количество отсутствующих учеников в школах Александрии по состоянию на 21 января равно почти 20%. Медики ведут контроль посещаемости учениками школ.

По информации управления здравоохранения, в Александрии много больных гриппом и ОРВИ и среди взрослых. Однако подавляющее большинство больных - дети.



Вчера "Страна" рассказывала, что в Киеве за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла более, чем на треть.

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